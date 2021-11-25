Москва, 25 ноября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Схема ревакцинации подростков, скорее всего, будет такой же, как и для взрослых. Такое заявление сделал 24 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как пояснил специалист, схема ревакцинации подростков ещё требует изучения. Гинцбург уточнил, что сначала нужно вакцинировать подростков, а уже потом думать о том, как часто проводить ревакцинацию. Учёный отметил, что вероятнее всего, схема ревакцинации ничем не будет отличаться от той, что используется для взрослого населения.

В настоящее время в России действуют методические рекомендации Минздрава, согласно которым ревакцинация, либо вакцинация от коронавируса после перенесённого заболевания осуществляется через шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России была зарегистрирована вакцина от COVID-19 для детей 12−17 лет.