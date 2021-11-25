Якутск, , 06:04 — REGNUM В 2022 году в Северо-Восточном федеральном университете начнут подготовку командиров и старших стрелков. Вуз будет обеспечен военной техникой, необходимой для проведения обучения по военно-учётным специальностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения образования. Подготовка к запуску образовательного процесса будет идти под контролем минобороны РФ.

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Под военно-учебный центр приготовили отдельно стоящие здания на территории общей площадью 2600 кв.м. Корпуса отремонтированы, их оснащают мебелью и оборудованием. В 2022 году для обучения на базе центра набирут 108 студентов. На базе полигонорв СВФУ будут проводиться учебные сборы.

В здании, где откроют центр, ранее функционировала военная кафедра третьего формирования. ВУЦ СВФУ станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учёбы.

«В данное время ежегодный набор для обучения по очной форме составляет более четырёх тысяч человек, из которых порядка двух тысяч юношей подлежат призыву на службу после окончания вуза. Студенты университета выразили интерес к созданию военного учебного центра — более 1250 студентов изъявили желание пройти военную подготовку», — сказал ректор федерального университета Анатолий Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего новые центры военной подготовки студентов вместо военных кафедр создадут в восьми регионах России. Такое решение было принято на заседании коллегии Минобороны РФ. экстремизм