Якутск, 25 ноября 2021, 06:04 — REGNUM В 2022 году в Северо-Восточном федеральном университете начнут подготовку командиров и старших стрелков. Вуз будет обеспечен военной техникой, необходимой для проведения обучения по военно-учётным специальностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения образования. Подготовка к запуску образовательного процесса будет идти под контролем минобороны РФ.
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Под военно-учебный центр приготовили отдельно стоящие здания на территории общей площадью 2600 кв.м. Корпуса отремонтированы, их оснащают мебелью и оборудованием. В 2022 году для обучения на базе центра набирут 108 студентов. На базе полигонорв СВФУ будут проводиться учебные сборы.
В здании, где откроют центр, ранее функционировала военная кафедра третьего формирования. ВУЦ СВФУ станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учёбы.
Как сообщало ИА REGNUM, всего новые центры военной подготовки студентов вместо военных кафедр создадут в восьми регионах России. Такое решение было принято на заседании коллегии Минобороны РФ. экстремизм