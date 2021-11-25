Лондон, , 05:58 — REGNUM Перспективы создания ядерного оружия в Иране вызывают беспокойство у властей Великобритании, Франции и Германии. Об этом говорится в распространённом 24 ноября совместном заявлении «евротройки».

Ядерная программа Ирана

Представители европейских стран отмечают, что Иран накопил достаточный объём расщепляющегося материала, из которого можно произвести более одного ядерного боеприпаса.

«Иран также накопил необходимые знания, имеющие решающее значение для производства ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Таким образом, полагают в европейских столицах, Тегеран не обладает правдоподобным гражданским обоснованием для обогащения урана на 20% и 60%.

Напомним, в конце октября 2021 года лидеры стран Франции, Германии, Великобритании и США заявили о намерении тесно взаимодействовать с Россией, Китаем и Евросоюзом в решении ядерной проблемы Ирана. Президента исламской республики Эбрахима Раиси призвали к использованию всех возможностей для того, чтобы предстоящие переговоры принесли свои плоды.

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