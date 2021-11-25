Самара, 25 ноября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Самарской области соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) за 2021 учебный год совершили более 10 тысяч прыжков с парашютом. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантирование парашютистов

пресс-служба ЦВО «Десантирование выполнялось с вертолётов армейской авиации Ми-8 в диапазоне высот от 600 до четырёх тысяч метров, с оружием и грузовыми контейнерами, как в дневное, так и в ночное время».

Отмечается, что при десантировании личный состав соединения использует парашютные системы «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10. Военнослужащие, представляющие округ на армейских соревнованиях по парашютному спорту, используют парашюты «Мальва-24».

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