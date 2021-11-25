Москва, , 05:45 — REGNUM Очередная, 104-я колонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи выдвинулась в направлении Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба российского ведомства.

Гуманитарный конвой Insider

Колонна белых грузовиков выдвинулась из Ростовской области, из Донского спасательного центра. Всего будет доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи, в том числе 92 тонны лекарств и медицинских изделий.

В состав груза вошла и российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Отмечается, что транспортировка соответствует всем пунктам международного законодательства по доставке гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЕС призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР.

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