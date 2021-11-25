Сеул, 25 ноября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Автопроизводители BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea отзовут в Южной Корее 223 тыс. автомобилей для устранения неполадок, сообщает пресс-служба южнокорейского минтранса.

Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция В автомобиле

Уточняется, что BMW на изъятых седанах модели 520d поменяет охладители системы рециркуляции выхлопных гадов, GM заменит фонари на автомобиле Cadillac CT6, а Mercedes-Benz заменит болты в седане S400d 4MATIC. При этом владельцы вышеуказанных автомобилей могут самостоятельно обратиться в официальные сервисные центры для бесплатной замены.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Южной Корее приняли решение отозвать почти 327,5 тыс. автомобилей и мотоциклов для устранения критических неисправностей. Свои транспортные средства отозвали компании Hyundai Motor, Kia, Volvo Korea, Mclaren, Husqvarna Motorcycles Korea и Myeong Won INC. Отмечалось, что у них наблюдались проблемы в топливных и тормозных системах.