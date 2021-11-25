Мадрид, , 05:37 — REGNUM В испанской провинции Кадис предприниматели и профсоюзы смогли договориться о предварительных условиях урегулирования трудового спора и прекращении забастовки. Об этом со ссылкой на главу федерации предпринимателей металлургического сектора Хосе Муньоса 24 ноября сообщает агентство EFE.

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

Хосе Муньос «Завтра забастовка будет прекращена, и все предприятия будут работать в штатном режиме».

В агентстве ожидают, что детали соглашения будут обнародованы 25 ноября. Переговоры продолжались в Севилье одиннадцать часов. Это была уже четвёртая попытка представителей противостоящих сторон прийти к компромиссу в вопросе повышения заработной платы металлургов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмой день забастовки металлургов в испанском Кадисе начался без значительных происшествий.

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