Москва, , 05:31 — REGNUM Воздушно-космические силы РФ успешно выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным аппаратом с космодрома Плесецк. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Космодром Плесецк Mil.ru

Запуск был осуществлён в 04:09 минут мск с установки №4 площадки №43. Ракета выведет на орбиту земли аппарат, который продолжит работать в интересах Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полёта «Союза-2.1б» выполнен средствами наземного автоматизированного комплекса управления.

Ранее о подобном пуске сообщалось в сентябре 2021 года. После вывода аппарата на орбиту он был принят на управление Минобороны РФ.

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