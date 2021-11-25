Париж, 25 ноября 2021, 05:18 — REGNUM В результате крушения лодки с мигрантами у побережья Франции погибли 27 человек. Об этом со ссылкой на обновлённые данные МВД республики в ночь на 25 ноября сообщает телеканал BFMTV.
По предварительным данным правоохранителей, на борту надувной лодки находилось около 50 мигрантов, намеревавшихся добраться до Великобритании. По неустановленной причине она опрокинулась неподалёку от берега в районе Кале. Спасти удалось только двоих человек, которые находятся в реанимации. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что после опрокидывания лодки с мигрантами в проливе Па-де-Кале погиб как минимум 31 человек.
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