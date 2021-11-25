Париж, , 05:18 — REGNUM В результате крушения лодки с мигрантами у побережья Франции погибли 27 человек. Об этом со ссылкой на обновлённые данные МВД республики в ночь на 25 ноября сообщает телеканал BFMTV.

Лодка с мигрантами

По предварительным данным правоохранителей, на борту надувной лодки находилось около 50 мигрантов, намеревавшихся добраться до Великобритании. По неустановленной причине она опрокинулась неподалёку от берега в районе Кале. Спасти удалось только двоих человек, которые находятся в реанимации. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что после опрокидывания лодки с мигрантами в проливе Па-де-Кале погиб как минимум 31 человек.

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