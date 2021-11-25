Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Введение Минторгом США экспортных ограничений в отношении Московского физико-технического института (МФТИ) не выдерживает никакой критики, заявил 24 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем», не выдерживают критики», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что московский вуз готовит различных специалистов, в том числе для военно-промышленного комплекса, однако пришёл в недоумение из-за того, что очередные санкции были введены без предъявления фактов, свидетельствующих о негативном влиянии МФТИ на национальную безопасность США.

Читайте ранее в этом сюжете: МФТИ попал в чёрный список США