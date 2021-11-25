Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сделал предупреждение российским коллегам относительно инцидентов, которые вызывают так называемый «гаванский синдром», написала 24 ноября газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Конфиденциальные разговоры главы ЦРУ с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР), по данным газеты, велись на встречах в Москве 2 и 3 ноября.

«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», — пишет газета.

При этом Бернс не стал напрямую обвинять в инцидентах российскую сторону — спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.

Напомним, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошло в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.

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