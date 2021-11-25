Москва, 25 ноября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Спада четвёртой волны коронавируса пока не отмечается, но она выходит на стабильное плато в России. Об этом 24 ноября рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Позднякова, четвёртая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Коронавирус распространяется не так активно, наблюдается замедление темпов заболеваемости.

«Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие «растворились» среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших», — пояснил специалист.

Поздняков уточнил, что снижение темпов заболеваемости отслеживается по количеству выявленных случаев, а не по уровню смертности. Врач пояснил, что «при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели 2−3 недели назад».

Как отметил инфекционист, на процесс стабилизации уровня заболеваемости повлиял и процесс вакцинации, но если бы люди были сознательнее и привились от COVID-19 раньше, то темпы заболеваемости не возросли бы до тех уровней, что пришлось наблюдать, и начали бы снижаться значительно быстрее.

Также Поздняков отметил меньшие показатели заражения и меньшее число заболеваний COVID-19 среди врачей, в сравнении с предыдущей волной, но при этом возросшую тяжесть течения заболевания и рост числа летальных исходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях назальной вакцины от COVID-19.