Красноярск, 25 ноября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В четверг, 25 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами снег, температура воздуха −3… −1 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Вечерняя набережная в ноябре

В 08:30 на Театральной площади было около — 4 °C.

Ночью с 25 на 26 ноября ожидается до −7… −3 °C, облачно, снег.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 26 ноября, в Красноярске до −11… −4 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −18… −13 °C.

В субботу, 27 ноября, в Красноярске ожидается до −13…−8 °C днём и до −9… −7 °C ночью, небольшая облачность, ночью снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами порывистый южный ветер до 15−20 м/с, низовая метель.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается сильный западный, юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, в горах местами сильный снег, на дорогах гололедица.

25−26 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.