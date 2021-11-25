Варшава, 25 ноября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Конституционный суд Польши определил, что статус суда и судей определяет Конституция и они не подпадают под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 24 ноября написала газета Wiadomosci.

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«Статус Конституционного суда и его судей, включая правила их назначения, «указаны только в Конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ», — огласил решение судья Войцех Сыч.

Он отметил, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей, однако подчеркнул, что Конституционный суд Польши не ставит под сомнение судебную практику европейской инстанции и важную роль в области разработки и повышении стандартов в области защиты прав человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября ЕСПЧ принял решение, согласно которому Польша «должна принять решительные меры для устранения проблем в области независимости судей Верховного суда».