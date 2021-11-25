Биробиджан, 25 ноября 2021, 04:48 — REGNUM Общественный транспорт Биробиджана начал работать после дорожного коллапса, вызванного снегопадом. Остановки и места для разворотов автобусов расчищены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
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Дороги готовили к запуску транспорта в том числе ночью. Не смотря на проделанную работу, в мэрии предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, мэрия столицы Еврейской автономии получила предписание об устранении нарушений, проявившихся в том, что улицы города не были своевременно расчищены от снега. От горадминистрации потребовали принять меры по уборке снега.