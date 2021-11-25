Биробиджан, 25 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Мэрия столицы Еврейской автономии получила предписание об устранении нарушений, проявившихся в том, что улицы города не были своевременно расчищены от снега. От горадминистрации потребовали принять меры по уборке снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

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В надзорном ведомстве обратили внимание на то, что движение транспорта в городе затруднилось 22 ноября. Утром 23 ноября снег не был убран более, чем на 13 улицах города. Неочищенными также оставались перекрёстки, межквартральные проезды, автобусные остановки и тротуары.

Прокуратура отправила мэрии Биробиджана и руководителю ООО «Управление по благоустройству города» представления об устранении нарушений и потребовала принять меры по расчистке дорог и городских объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане действует режим чрезвычайной ситуации. Причиной его введения стала остановка движения автомобильного транспорта на дорогах города после сильного снегопада. В городе также закрыли школы.