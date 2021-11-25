Висконсин, США, 25 ноября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Ребёнок восьми лет скончался в больнице от травм, полученных в результате наезда внедорожника на толпу во время рождественского шествия в городе Уокешо в американском штате Висконсин. Об этом 25 ноября сообщает Associated Press.

ДТП

Мальчик был участником рождественского шествия вместе со своим 12-летним братом. Оба ребёнка получили травмы и были госпитализированы. Брат погибшего мальчика уже выписан из больницы, младшего ребёнка спасти не удалось.

Погибший мальчик стал шестой жертвой наезда автомобиля на толпу во время праздничного шествия. Ещё около 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Подозреваемый в наезде на людей 39-летний Даррел Брукс привлечён за убийство пяти человек, в случае признания его виновным ему грозит пять пожизненных тюремных сроков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемому в наезде на людей в штате Висконсин предъявлены обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам.