Токио, , 04:10 — REGNUM Консорциум из 74 крупных японских компаний намерен создать новую цифровую валюту во второй половине 2022 года, сообщает газета Nikkei.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предполагается, что называться новая цифровая валюта будет DCJPY. Для обеспечения и отслеживания транзакций будет использоваться блокчейн, а также создана общая платформа для этих компаний. Тестовое использование новой цифровой валюты может начаться уже в 2021 году.

Газета отмечает, что расчеты будут производиться в иенах, переводить с помощью новой системы можно будет от одной иены и выше. Ожидается, что комиссия за переводы будет значительно ниже, чем при банковских переводах. Участвовать в этой системе будут и крупные банковские корпорации — Mitsubishi, Sumitomo и Mizuho. Также к работе подключатся и другие крупные компании из Японии.