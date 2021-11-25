Токио, 25 ноября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Консорциум из 74 крупных японских компаний намерен создать новую цифровую валюту во второй половине 2022 года, сообщает газета Nikkei.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Предполагается, что называться новая цифровая валюта будет DCJPY. Для обеспечения и отслеживания транзакций будет использоваться блокчейн, а также создана общая платформа для этих компаний. Тестовое использование новой цифровой валюты может начаться уже в 2021 году.

Газета отмечает, что расчеты будут производиться в иенах, переводить с помощью новой системы можно будет от одной иены и выше. Ожидается, что комиссия за переводы будет значительно ниже, чем при банковских переводах. Участвовать в этой системе будут и крупные банковские корпорации — Mitsubishi, Sumitomo и Mizuho. Также к работе подключатся и другие крупные компании из Японии.