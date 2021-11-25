Тюмень, 25 ноября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. В арбитраж Тюменской области поступил банкротный иск, адресованный крупному уральскому производителю алкоголя — ООО «Ишимский винно-водочный завод». Исковое заявление от кредитора пока судом к производству не принято, дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу в Ишиме

Претензии от ООО «ЦНП-Менеджмент» поступили в суд 24 ноября 2021 года. Сумма заявленного долга — 35 020 815,06 рубля. Она же фигурировала в финансовом споре, проигранном заводом в сентябре 2021 года. Речь шла о задолженности по кредиту.

Это не первая попытка обанкротить предприятие из Ишима. В августе 2021 года исковое заявление о несостоятельности к нему подавала компания «Практик».

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 19 лет назад, но на его сайте указано, что завод насчитывает свыше 100 лет истории. Директор — Тамаз Русулашвили. Владельцы — АО «Винодел», Сосо Гелашвили и Григорий Ткабладзе. Среднесписочная численность работников составляет около 210 человек.