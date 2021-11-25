Сан-Паулу, Бразилия, 25 ноября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. В Бразилии эпидемиологи штата Сан-Паулу считают, что обсуждать перспективы проведения карнавала в начале 2022 года в настоящее время преждевременно. Об этом координатор научного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве штата Паулу Менезес 24 ноября заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства региона в социальной сети Twitter.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

Паулу Менезес «Как я полагаю… время думать о больших скоплениях народа во время карнавала пока не пришло… Карнавал затрагивает многие миллионы людей, как бразильцев, так и приезжих».

По мнению Менезеса, к концу февраля (началу традиционного карнавала) в Сан-Паулу улучшится эпидемическая ситуация, чему поспособствуют и высокие темпы вакцинации населения от COVID-19. Но в настоящее время «необходимо проявлять осторожность».

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес заявил, что уличные карнавальные шествия и гулянья в самом населённом городе страны в 2022 году пройдут без санитарно-эпидемиологических ограничений благодаря массовой вакцинации горожан от COVID-19.