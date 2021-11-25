Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Идею выделить на военную помощь Украине дополнительно $50 млн выдвинули сенаторы США республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин, 24 ноября сообщила газета Politico.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Законодатели предлагают включить указанную сумму в проект американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Эти средства могут дополнить уже одобренные Вашингтоном $300 млн, которые Киев получит в виде военной помощи от США.

Таким образом, сумма американской помощи Украине может возрасти до $350 млн. По информации журналистов, при этом $125 млн будет предложено направить на закупку летального оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября телеканал CNN передал, что власти США рассматривают возможность отправки на Украину американских военных советников и дополнительного вооружения.

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