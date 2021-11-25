Париж, , 03:54 — REGNUM Как минимум 31 погиб, ещё двое госпитализированы после опрокидывания лодки с мигрантами в проливе Па-де-Кале. Об этом 25 ноября сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM.

Мигранты в море Ggia

По предварительным данным, надувная лодка опрокинулась, когда мигранты пытались пересечь пролив Па-де-Кале, в надежде добраться до берегов Великобритании. На борту лодки были ребёнок и пять женщин, одна из которых была беременна. Спасти удалось только двоих человек, в настоящее время они находятся в реанимации.

Французская полиция арестовала четырёх человек по подозрению в причастности к трагедии. Поисков-спасательная операция в районе места крушения лодки продолжается.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее трагедией и призвал бороться с организаторами незаконной миграции. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить контроль на внешних границах Франции, иначе «Ла-Манш превратится в кладбище».

Прокуратура Дюнкерка объявила о начале расследования по статье о непредумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 погибших в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш.

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