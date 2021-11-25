Душанбе, 25 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. На дислоцированной в Таджикистане 201-ой российской военной базе начались комплексные занятия с военнослужащими по недопущению нарушений требований безопасности. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Mil.ru 201-я российская военная база в Таджикистане

В преддверии зимнего периода обучения, в военных городках Душанбе и Бохтар были подготовлены специальные учебные места для прохождения как теоретической подготовки, так и необходимой практики.

пресс-служба ЦВО «Разбирают вопросы соблюдения мер безопасности на занятиях по боевой подготовке, при работе с вооружением и военной техникой, несению караульной и внутренней служб, а также требования электро-пожаробезопасности».

На занятиях повышенное внимание уделяется вождению различной техники в экстремальных горных условиях, а также управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Операторы подразделения БПЛА дополнительно практикуются в безопасном запуске их двигателей.

Всего в учёбе задействовано более трёх тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерно-сапёрных и других подразделений 201-й военной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М.

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