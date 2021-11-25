Тегеран, , 03:37 — REGNUM В Иране за прошедшие сутки выявили 4813 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Исламской Республике достигло 6 092 822. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 95 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иране от осложнений COVID-19 умерли 129 280 человек.

Отмечается, что к настоящему времени в Иране привились против коронавирусной инфекции более 45,6 млн жителей. При этом более 864 тыс. граждан привились и бустерными дозами препарата.