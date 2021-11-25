Порт-о-Пренс, , 03:37 — REGNUM Правительство национального единства Гаити окончательно сформировано, заявил премьер-министр страны Ариэль Анри 24 ноября в ходе выступления в эфире государственного телевидения.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, этого удалось добиться с помощью соглашения между правительством и оппозицией, которое было заключено еще более чем два месяца назад. Анри отметил, что одной из главных задач нового исполнительного органа должно стать создание среды для изменения конституции Гаити и проведения новых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября лидер наиболее крупной в Гаити преступной коалиции банд «G9» Джимми Черизье потребовал немедленной отставки Ариэля Анри с поста гаитянского премьер-министра.

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