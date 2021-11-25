Москва, 25 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы по иску ПАО «ВТБ Банк» признал банкротом владельца алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс» — ООО «Открытие промышленные инвестиции». За месяц до этого само «АГД Даймондс», разрабатывающее первое по запасам в Европе алмазоносное месторождение, было взято под наблюдение, как первый этап в процедуре несостоятельности, передаёт ИА REGNUM.

Алмаз

В карточке банкротного дела, инициированного банком в отношении ООО «Открытие промышленные инвестиции», 24 ноября 2021 года появилась запись судьи Аландаренко — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен.

В марте 2021 года фирму взяли под наблюдение, включив в реестр кредиторов требование банка на 57 484 250 956,25 рубля.

Напомним, ООО ранее приобрело у компании «Лукойл» на заемные средства пакет акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («АГД Даймондс»). Последнее ведёт работы на месторождении алмазов в Архангельской области, которое позиционируется как седьмое по объёму запасов в мире.

В октябре 2021 года по инициативе всё того же банка «АГД Даймондс» в рамках другого дела было взято под наблюдение до 3 марта 2022 года. В реестр кредиторов включили претензии на сумму 61 572 416 075 рублей 33 копейки.

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