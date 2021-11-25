Москва, , 03:27 — REGNUM Киберугрозы со стороны украинских хакеров полностью игнорирует Вашингтон, сообщая лишь о кибератаках со стороны российских граждан. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Как отметила Захарова, Европол и Евроюст провели серию операций по поиске и аресту хакерских группировок. При этом среди арестованных оказались не русские хакеры, об опасности которых рассказывали всему мира США, все хакеры оказались украинцами.

По словам Захаровой, жертвами только одной группы украинских кибервымогателей стали более двух тысяч граждан в 71 стане мира, включая США. Нанесённый киберпреступниками совокупный урон составил составил $120 млн.

«Но где же заявления западных партнёров об «украинских хакерах» и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев «много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб?», — задаёт риторический вопрос Захарова в своём телеграм-канале.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Вашингтон полностью в курсе происходящего, учитывая, что преступные группировки хакеров действуют с 2019 года.

«Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?», — добавляет Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия намерена укрепить кибербезопасность Украины, для этого из бюджета США будет выделено €1,5 млн.

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