Аддис-Абеба, , 03:21 — REGNUM Решение выслать из Эфиопии четырех ирландских дипломатов приняли эфиопские власти, 24 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коувени.

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Журналисты полагают, что причиной такого шага стала позиция Дублина по конфликту в эфиопском штате Тыргай, где борьбу мятежники ведут борьбу с правительственной армией. Коувени отменил, что политика ирландских властей по эфиопской проблеме полностью соответствует позициям Совбеза ООН и ЕС.

Официальных заявлений со стороны правительства Эфиопии не поступало. Теперь в в этой африканской стране будут находиться только два дипломата из Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября эфиопские власти объявили семерых сотрудников специальных миссий ООН персонами нон грата «из-за вмешательства во внутренние дела государства».

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