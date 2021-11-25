Москва, 25 ноября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Компания «Яндекс», владельцы которой — офшорные фирмы из Нидерландов, летом 2021 года обзавелась новыми бизнес-связями. В её дивизионе появилось ООО «Центр открытых разработок». Этим юрлицом IT-гигант владеет совместно с фирмой «Ланит Венчурс» из дивизиона олигарха Филиппа Генса, после гибели отца унаследовавшего огромный IT-бизнес. Новый актив двух миллиардеров будет работать в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

ООО «Центр открытых разработок» учреждено в июне 2021 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Владельцы — ООО «Яндекс», за которым стоит миллиардер Аркадий Волож, и «Ланит Венчурс», которое через ряд юрлиц контролирует другой фигурант списка Forbes — Филипп Генс.

Напомним, несколько десятков компаний из дивизиона «Яндекса» корнями уходят в Нидерланды, что не мешает некоторым из них получать госконтракты в России. Само же ООО «Яндекс» включено в список системообразующих для РФ, то есть в случае проблем сможет рассчитывать на госпомощь. Конечным бенефициаром компании, к которой есть претензии у ФАС РФ, является владелец паспорта Мальты Аркадий Волож. Последний также имеет отношение к компании «Инфинет», но уже через другой офшор, бенефициаром которого он выступает совместно с Робертом Стабблбайном.

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Отметим, на сегодня не до конца рассмотрено антимонопольное дело в отношении «Яндекса», связанное с злоупотреблением доминирующим положением.