Курган, 25 ноября 2021, 03:09 — REGNUM В селе Ольховка Шадринского района Курганской области в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в ночь на 24 ноября, погибли два человека, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Пожар произошёл в одном из жилых домов, расположенных по улице Советская.
Следственно-оперативная группа задержала жителя Ольховки 2001 года рождения, которого подозревают в совершении преступления. По версии следствия, подозреваемый вечером находился в гостях в доме, где жил один из погибших. Во время распития спиртного мужчины поссорились, после чего легли спать.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели четырёх человек на пожаре в городе Чухломе возбудили уголовное дело.
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