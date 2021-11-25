Курган, 25 ноября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В селе Ольховка Шадринского района Курганской области в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в ночь на 24 ноября, погибли два человека, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Поджог

Пожар произошёл в одном из жилых домов, расположенных по улице Советская.

пресс-служба СУ СК РФ «После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения… По результатам проведённого осмотра места происшествия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)».

Следственно-оперативная группа задержала жителя Ольховки 2001 года рождения, которого подозревают в совершении преступления. По версии следствия, подозреваемый вечером находился в гостях в доме, где жил один из погибших. Во время распития спиртного мужчины поссорились, после чего легли спать.

пресс-служба СУ СК РФ «Подозреваемый разлил бензин на пол комнаты дома, где спали хозяин жилища и его гость, и совершил поджог. Место происшествия злоумышленник покинул».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели четырёх человек на пожаре в городе Чухломе возбудили уголовное дело.