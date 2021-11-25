Южно-Сахалинск, , 02:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у побережья Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение Smchealth.org

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 208 километрах от Северо-Курильска. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 40 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туве. Его очаг находился в десяти километрах от села Мугур-Аксы на глубине 15 километров. Отмечалось, что местные жители подземных толчков не ощутили. Пострадавших не было.