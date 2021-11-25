Москва, , 12:32 — REGNUM Ассоциация «Suvorov Foundation» и Клуб лидеров определили победителя конкурса на лучший эскизный проект памятника Александру Суворову в Италии.

Александр Суворов Иоганн Шмидт, 1800 г., фрагмент

Им стал скульптор Олег Шоров из Санкт-Петербурга. По условиям конкурса имя победителя, как автора эскизного проекта, будет указано на постаменте памятника.

Памятник великому полководцу будет установлен в Италии — в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб генералиссимуса. Победитель также получит приз в виде поездки в Италию на установку памятника и обучение на летнем курсе «Design — Made in Italy» в Европейском институте дизайна в городе Флоренция.

О старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника Александру Суворову Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Клубом лидеров объявили 7 октября 2021 года.

На протяжении двух месяцев участники конкурса присылали свои работы на рассмотрение жюри. В состав жюри вошли 24 эксперта.

Участникам конкурса нужно было не просто представить на суд жюри проект памятника, но и предложения, позволяющие органично вписать скульптуру в архитектуру исторической части города.

«Неслучайно итоги конкурса мы подводим 24 ноября. Это памятная дата является днем рождения Александра Суворова. Таким образом, мы еще раз отдаем дань памяти о великом полководце и его военных подвигах. К нам поступило более 20-ти заявок из различных городов России — Москвы, Санкт — Петербурга, Казани, Смоленска, Рязани, Касима и других. Мы очень рады, что конкурс нашел широкий отклик. И в очередной раз убедились, насколько талантливые люди живут в России», — рассказал журналистам основатель Клуба лидеров Артем Аветисян.

Председатель жюри Ольга Сотчихина, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова» отметила, что «с начала октября членами жюри была проведена большая, кропотливая работа по определению победителя конкурса. И, поверьте, жюри было непросто определить победителя. Каждая работа была достойна высокой оценки и поощрения. Однако победитель был все же определен большинством голосов. Хочу поблагодарить всех членов жюри, принявшим участие в этой ответственной и творческой работе».

Все претенденты, приславшие свои работы на конкурс, будут награждены специальными благодарностями.

Олег Шоров — автор известного в Ленинградской области величественного монумента князьям Олегу и Рюрику в Старой Ладоге.

«Олег Шоров — последовательный продолжатель академических традиций, который умело использует современные художественные приемы. Он удачно сочетает классические формы, возвышенную тематику с современными формальными задачами. В портретах Шорова есть филигранная работа с материалом, точная передача мимики, выразительность силуэтов, разнообразие фактур, сложная работа цвета и структуры бронзы и дерева. Его язык отличается профессиональной четкостью и яркой образностью», — отзываются о творчестве Олега Шорова критики.