Москва, 25 ноября 2021, 12:32 — REGNUM Ассоциация «Suvorov Foundation» и Клуб лидеров определили победителя конкурса на лучший эскизный проект памятника Александру Суворову в Италии.
Им стал скульптор Олег Шоров из Санкт-Петербурга. По условиям конкурса имя победителя, как автора эскизного проекта, будет указано на постаменте памятника.
Памятник великому полководцу будет установлен в Италии — в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб генералиссимуса. Победитель также получит приз в виде поездки в Италию на установку памятника и обучение на летнем курсе «Design — Made in Italy» в Европейском институте дизайна в городе Флоренция.
О старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника Александру Суворову Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Клубом лидеров объявили 7 октября 2021 года.
На протяжении двух месяцев участники конкурса присылали свои работы на рассмотрение жюри. В состав жюри вошли 24 эксперта.
Участникам конкурса нужно было не просто представить на суд жюри проект памятника, но и предложения, позволяющие органично вписать скульптуру в архитектуру исторической части города.
Председатель жюри Ольга Сотчихина, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова» отметила, что «с начала октября членами жюри была проведена большая, кропотливая работа по определению победителя конкурса. И, поверьте, жюри было непросто определить победителя. Каждая работа была достойна высокой оценки и поощрения. Однако победитель был все же определен большинством голосов. Хочу поблагодарить всех членов жюри, принявшим участие в этой ответственной и творческой работе».
Все претенденты, приславшие свои работы на конкурс, будут награждены специальными благодарностями.
Олег Шоров — автор известного в Ленинградской области величественного монумента князьям Олегу и Рюрику в Старой Ладоге.