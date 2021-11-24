Грозный, 25 ноября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. В Чечне благодаря вакцинации и своевременной медицинской помощи на 35% снизилась смертность среди больных COVID-19. Об этом глава региона Рамзан Кадыров 25 ноября написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «Благодаря комплексу своевременных профилактических мер нам удалось снизить общую смертность от COVID-19 на 35%. Одна из причин этого — своевременное обращение в больницы за медицинской помощью».

Он также отметил, что количество людей с тяжёлой формой коронавируса в республике уменьшилось с 40% до 25%, что является большим успехом.

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К настоящему времени в регионе от коронавируса SARS-CoV-2 привито 703 557 человек, что приближается к показателю в 80% взрослого населения. Всего за время эпидемии в республике заразились 28 007 человек, умерли 804.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в девяти субъектах России за последнюю неделю выросло число пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.