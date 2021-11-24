Бразилиа, 25 ноября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Применение бустерных доз вакцины, созданной совместно американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой фирмой BioNTech против коронавирусной инфекции, одобрено Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Об этом бразильский фармрегулятор сообщил 24 ноября на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Речь идет о прививочной кампании среди совершеннолетних жителей страны, вакцинированных только указанным препаратом. Бустерную дозу можно получить, если с момента основного курса вакцинации прошло не менее полугода. В сентябре Anvisa разрешило экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech для лиц с ослабленным иммунитетом и людей в возрасте от 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пять директоров Национального агентства по санитарному надзору Бразилии получили по электронной почте письма с угрозами убийства из-за возможного одобрения применения в стране вакцин от COVID-19 среди детей.