Грозный, 25 ноября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Власти Чечни намерены подключить к газоснабжению 4619 домов к концу 2022 года, заявил глава республики Рамзан Кадыров после совещания в Грозном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По графику планируется подвести газ в 2021—2022 годах к 4619 домам. Еще 7080 домовладений подпадают под догазификацию, но не имеют регистрации по закону», — заявил он.

Кадыров добавил, что жители Чечни стали более дисциплинированно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. По его словам, своевременно оплачивают поставки газа уже 83% жителей республики, счета за электричество уже оплачивают 90%.

Отмечается, что подключение жилых домов в Чечне к газоснабжению будет проводиться в рамках программы по социальной газификации. При этом в населенных пунктах, попадающие под действие программы, подключение производится без заявлений жителей.