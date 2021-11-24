Любляна, 25 ноября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Янез Янша считает, что необходимость в ужесточении ограничительных мер, которые действуют в республике из-за коронавируса, отсутствует. Об этом 24 ноября сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на главу правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

По его мнению, соседняя Австрия ввела жесткие ограничения из-за желания ограничить работу горнолыжных курортов в предстоящие праздники. Янша отметил, что Словения принимала подобные меры ранее и эффект от них «был неоднозначным». Премьер-министр полагает, что достаточным для борьбы с коронавирусом должно стать строгое соблюдение уже введенных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября в Словакии вводится жесткий карантин и объявляется режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.