Бразилиа, , 01:22 — REGNUM Пилоты и бортпроводники авиакомпаний Бразилии объявили бессрочную забастовку с 29 ноября, сообщает пресс-служба профсоюза работников гражданской авиации республики.

Самолет (сс) martindotpng

«Пилоты и бортпроводники договорили о начале бессрочной забастовки по всей стране с 29 ноября в знак протеста против отказа авиакомпаний от переговоров о продлении коллективного трудового договора», — заявили в профсоюзе.

Одним из основных требований протестующих является повышение заработной платы на фоне высокого уровня инфляции в Бразилии. При этом руководство авиакомпаний выдвигало предложения по индексации зарплаты, однако этот размер работники гражданской авиации сочли несущественным.

В профсоюзе добавили, что в забастовке будут принимать участие 50% работников. Вторая половина готова работать из уважения к обществу и потребностям людей в авиаперелетах.