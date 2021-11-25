Москва, 25 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. На международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) детский технопарк «Москва» завоевал серебряные награды в номинации «Креативные индустрии». Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Драй ИА REGNUM Искусственный разум

В конкурсе AIIJC приняли участие более 26 тысяч школьников, представившие свыше сотни государств. Помимо России, соревновались участники США, Индии, Швеции, Норвегии, а также Казахстана и Латвии. Коллектив московского технопарка TechMoscow вошёл в число 14 команд, разделивших призовой фонд состязаний.

«Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в ИТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты», — рассказала Сергунина.

Она отметила, что в финал конкурса вошли сразу четыре команды московских технопарков, при этом одна из них завоевала серебряные медали.