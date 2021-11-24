Таррагона, Испания, 25 ноября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате утечки углекислого газа на атомной электростанции в испанском муниципалитете Аско (автономное сообщество Каталония). Об этом 24 ноября сообщила на своей странице система неотложной медицинской помощи региона (SEM).

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Еще трое человек пострадали и были госпитализированы. По информации противопожарной службы Женералитата Каталонии, инцидент «не связан с радиологической активностью». Отмечается, что угрозы безопасности на территории АЭС нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября на атомной электростанции «Гэнкай» в японской префектуре Сага произошел пожар. ЧП не повлияло на работу энергоблоков АЭС.