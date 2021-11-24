Манчестер, Великобритания, 25 ноября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. 24 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал волевую победу над «Пари Сен-Жерменом» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч в дебюте второго тайма забил 22-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — 0:1. Через тринадцать минут Рахим Стерлинг восстановил равновесие в счете после передачи Габриэла Жезуса — 1:1. На 77-й минуте Жезус впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Самым ценным игроком встречи был признан Рахим Стерлинг, отметившийся забитым мячом, двумя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и одним отбором. Точность передач английского нападающего составила 88%. WhoScored оценил игру футболиста на 7,63 балла.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Канселу, Диаш, Зинченко (Жезус, 54'), Гюндоган, Родри, Стерлинг, Марез, Силва.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 68'), Паредес, Эррера (Перейра, 61'), Гейе (Ди Мария, 68'), Мбаппе, Неймар, Месси.

Статистика матча («Манчестер Сити» / «ПСЖ»)

Удары 16/7

Удары в створ 5/2

Владение 55%/45%

Угловые 7/0

Нарушения 13/5

«Манчестер Сити», одержав четвертую победу в группе A и набрав двенадцать очков, укрепился на первой строчке. «ПСЖ» с восемью очками остался на втором месте, но за тур до конца обеспечил себе участие в плей-офф турнира, так как «Ред Булл Лейпциг» (4 очка) в параллельном матче разгромил «Брюгге» со счетом 5:0.