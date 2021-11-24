Яунде, 25 ноября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные боевики совершили нападение на школу на юго-западе Камеруна, сообщает Синьхуа.

nforngwa Жители Камеруна

Сообщается, что вооруженные люди ворвались в школу в Экондо Тити и привели в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли трое учащихся, а также учитель французского языка. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Университете Буза на юго-западе Камеруна произошло два взрыва. В результате теракта пострадали не менее 200 студентов. Ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.