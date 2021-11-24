Вашингтон, 25 ноября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Трое белых мужчин — Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан — были признаны виновными в совершении убийства афроамериканца Ахмода Орбери в американском городе Брунсвик (штат Джорджия). Об этом 24 ноября передал телеканал ABC.

Цитата из т/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Уильям Фридкин. 1997. США Присяжные

Такой вердикт вынесло жюри присяжных. Всем троим грозит как минимум пожизненное тюремное заключение. Убийство произошло в феврале 2020 года. Орбери совершал пробежку на улице в районе, где жили подсудимые. Они решили, что чернокожий совершил преступление, и, вооружившись, настигли мужчину.

Орбери попытался вырвать оружие из рук одного из нападавших, но был застрелен. Этот момент был заснят Уильямом Брайаном на видео, которое было приложено к делу. Убийство Орбери получило широкий общественный резонанс в США. Мужчины также проходят по делу о преступлении на почве ненависти, суд по которому еще не состоялся

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня суд в США приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года лишения свободы за гибель чернокожего Джорджа Флойда при задержании в городе Миннеаполис (штат Миннесота).