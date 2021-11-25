Бишкек, , 00:14 — REGNUM В Киргизии политики придумали новый способ подкупа избирателей, который позволяет делать это менее заметно, в отличие от традиционных методов. Об этом заявил один из кандидатов в депутаты республиканского парламента в ходе теледебатов.

Киргизия Mr. Theklan

По его словам, некоторые претенденты на место в законодательном собрании начали использовать для этого коммерческие киоски и небольшие магазины.

Читайте также: До миллиона долларов негласно платят кандидаты в депутаты в Киргизии

«Избиратель заходит в магазин или комок, там ему показывают фото кандидата, за которого нужно проголосовать. И если избиратель согласен, то они перемигиваются. После этого он может взять товары на 2 тысячи сомов (1,7 тысячи рублей)», — пояснил политик.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты-одномандатники.

Читайте также: Пресс-служба опровергла вмешательство жены президента Киргизии в выборы