Бишкек, , 00:08 — REGNUM Растущие цены на молоко выгодны фермерам и скотоводам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Киргизии Аскарбек Джаныбеков на брифинге 23 ноября.

Молоко Ukko-wc

По словам высокопоставленного чиновника, республика не может похвастаться продуктивностью своих коров.

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«За прошлый год надои составили около 2 030 литров от каждой коровы. Это очень мало, а потому влияет на себестоимость и на цены молока и молочных продуктов», — сказал он.

Также Джаныбеков отметил, что объемы надоев имеют сезонные колебания, и в настоящее время они идут на спад.

«Это не влияет на количество молочных продуктов на полках магазинов. А цены на них поднимают производители, если дорожает сухое молоко», — резюмировал глава минсельхоза Киргизии.

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