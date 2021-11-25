Бишкек, , 00:06 — REGNUM Премьер-министр Акылбек Жапаров подписал постановление о введении в Киргизии моратория на выдачу лицензий по программе высшего медицинского образования. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Врачи. Киргизия Med.kg

Ограничение будет действовать в течение одного года — с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

В правительстве утверждают, что решение о приостановке выдачи лицензий принято для того, чтобы повысить качество подготовки медицинских кадров в местных вузах.

Стоит отметить, что за последние пять лет в Киргизии открылись 10 новых высших учебных заведения, ведущие подготовку медицинских кадров. Теперь в республике насчитывается 22 медвуза, из которых 17 частных и только пять государственных.

«Налицо тенденция, когда высшие учебные заведения пытаются получить лицензии на медицинские программы без должного кадрового, методического и другого ресурсного обеспечения. Это привело к резкому снижению качества высшего медицинского образования», — констатирует кабинет министров.