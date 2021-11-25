Бишкек, , 00:05 — REGNUM Посол России Николай Удовиченко озвучил официальную позицию по проекту нового закона «О государственном языке», общественные слушания по которому завершились 22 ноября в Киргизии.

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Дипломат отметил, что «есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закреплённого в конституции Киргизии в качестве официального, и к сужению прав русскоязычных граждан».

По словам Удовиченко, посольство внимательно отслеживает ситуацию с проектом нового закона «О государственном языке», вокруг которого в обществе уже развернулись бурные дискуссии.

«Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Киргизии. Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?», — подчеркнул российский посол.

Отметим, что в действующей редакции закона «О государственном языке» есть пункт, который гласит, что «Киргизская Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

А в проекте новой редакции этого закона говорится о том, что Киргизия лишь «придерживается принципа свободного развития языков представителей всех этносов, проживающих на своей территории».

То есть никаких гарантий сохранения языка киргизстанские власти давать уже не будут.

Новая редакция закона о госязыке значительно расширяет список профессий, для работы на которых знание киргизского языка становится обязательным: