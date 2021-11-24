Минск, 24 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Незарегистрированный кандидатом в президенты популярный блогер Сергей Тихановский (проект «Страна для жизни»), а также его товарищи и ещё несколько русофобов-оппозиционеров услышат приговор Верховного суда 14 ноября. Об этом в социальных сетях сообщают родные и близкие политзаключённых.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сергей Тихановский был арестован за участие в несанкционированных предвыборных протестных акциях накануне регистрации кандидатов в президенты (кампания 2020 года). Находясь под арестом, он не смог лично подать документы на регистрацию в Центризбирком. Вместо него была зарегистрирована его жена Светлана Тихановская, а Сергей Тихановский стал главой её избирательного штаба. В этом статусе он был снова арестован в результате провокации, организованной в мае 2020 года спецслужбами с привлечением гражданок низкой социальной ответственности. После окончания президентской кампании, на волне массовых протестов против фальсификации выборов Александр Лукашенко позволил Тихановской выехать в Евросоюз.

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Генпрокуратура Белоруссии сообщала в мае, что «Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году». Дмитрий Попов является гражданином Российской Федерации.

Обвиняемым вменены совершения таких уголовно наказуемых деяний, как экстремизм (разжигание розни в отношении чиновников и силовиков — ст.130 УК РБ), организация массовых беспорядков (ст.293), воспрепятствование выборам (ст.191 УК РБ) и массовые беспорядки с применением насилия в отношении представителей власти (ст.342 УК РБ).