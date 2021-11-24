Москва, 24 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» планирует в январе 2022 года возобновить обучение студентов в очной форме, но часть занятий по-прежнему будет проводиться онлайн. Об этом сообщается 24 ноября на официальной сайте вуза.

Hse.ru Высшая школа экономики

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«Руководство ВШЭ приняло решение начать третий модуль в офлайне. Это значит, что уже в январе семинары и лекции будут проводиться и в зданиях университета», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в онлайн-режиме могут проходить лекции с большими потоками, так как во время их проведения невозможно сохранить социальную дистанцию. Проводить занятия дистанционно также будут преподаватели, которые не могут работать офлайн (например, из-за медицинских причин).

В сообщении также указывается, что в зданиях университета продолжит действовать обязательный масочный режим.

Как передавало ИА REGNUM, Высшая школа экономики перешла на дистанционный формат обучения в конце октября, когда указом президента России были объявлены нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19. При этом руководство вуза объявило, что по окончании нерабочего периода все занятия и сессии продолжат проводить дистанционно вплоть до конца года.